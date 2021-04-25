25 апреля 2021
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Власти ЯНАО не смогли избавиться от актива в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха
Загородный центр отдыха и оздоровления продавец оценил в 31,8 млн рублей (архивное фото) Фото:

Департамент имущественных отношений ЯНАО не смог избавиться от ставшего ненужным оздоровительного центра «Дружба-Ямал» в Тюменской области. Как следует из картотеки универсальной площадки «Сбер АСТ», а также из опубликованной на сайте окружного правительства информации, желающих выкупить акции не нашлось.

«Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок», — сообщается в документе на сайте правительства ЯНАО. Согласно картотеке «Сбер АСТ», последние торги были назначены на 26 апреля, более 500 тысяч акций АО «Дружба-Ямал» предлагалось выкупить за 31,8 млн рублей.

По данным ямальских властей, торги проходят в строгом соответствии с законодательством о приватизации, исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. «При этом осуществляется поэтапное использование способов приватизации, обеспечивающих снижение цены акций», — сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что акции центра выставили на продажу еще в 2019 году, однако реализовать ставший ненужным актив не удалось. Оздоровительный комплекс, по мнению окружного правительства, не соответствовал современным требованиям для проведения мероприятий и комфортного пребывания там детей и молодежи.

Центр «Дружба-Ямал» был создан в 2009 году, учредителями являлись правительство Ямала и социально-психологический реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба». С 2012 года учреждение прекратило предоставление услуг по организации и проведению молодежных программ, отдыха и оздоровления.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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