Правительство Ямала не смогло избавиться от проблемного актива

Правительство Ямала не смогло продать свою долю (25%) в центре отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал» в Тюмени. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.
«Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок», — говорится в сообщении.
Реализацией актива занимается окружной департамент имущественных отношений. Властям округа принадлежит около 500 тысяч обыкновенных именных акций центра отдыха. Номинальная стоимость одной акции составляет 94 рубля.
Ранее «URA.RU» сообщало, что акции центра выставили на продажу. Оздоровительный комплекс, по мнению окружного правительства, не соответствовал современным требованиям для проведения мероприятий и комфортного пребывания детей и молодежи ЯНАО.
Центр отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал» был создан в 2009 году. Его учредителями являются правительство Ямала и социально-психологический реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба». Центр был создан для совместной реализации молодежных программ отдыха и оздоровления детей на юге Тюменской области. С 2012 года учреждение перестало быть местом для проведения проектов из-за слабой маркетинговой кампании. В пресс-службе правительства отмечали, что