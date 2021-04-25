Пермякам рассказали о работе детсадов и школ в майские каникулы

Пермские школьники и студенты колледжей с 1 по 10 мая будут отдыхать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пермские школы и техникумы с 1 по 10 мая работать не будут, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Детским садам на это время рекомендовано организовать дежурные группы.

«Школы работать не будут. При этом учителям следует организовать в период с 4 по 7 мая консультации по подготовке к экзаменам. Техникумы и колледжи, как и школы, работать не будут», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Руководителям детских садов рекомендовали организовать работу в режиме дежурных групп. Если родители воспитанников будут отдыхать в эти дни, то детские сады могут обойтись и без дежурных групп.

Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками (с 4 по 7 мая). После этого экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев высказал опасение, что у части россиян это скажется на заработной плате.