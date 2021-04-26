Переправа Салехард — Лабытнанги превратилась в золотую жилу для владельцев вездеходов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Предприимчивые жители ЯНАО нелегально перевозят людей по закрывшейся ледовой переправе Салехард — Лабытнанги на вездеходах. При этом альтернатива такому виду передвижения есть — суда на воздушной подушке, которые являются официальным и безопасным видом транспорта. О частниках, которые осуществляют такие перевозки, URA.RU рассказывают местные жители.

«Ехал недавно вот так с частником, подушка-то по расписанию ходит, по 20-30 минут ждать не хочется. А тут вездеходов много стоит, сел и сразу поехал. Водители говорят, что толщина льда еще безопасная. Цена всего 150 рублей», — об этом URA.RU на правах анонимности рассказал местный житель. Также люди выкладывают видео в социальных сетях, где видно, как по льду едет вереница вездеходов.

В ГУ МЧС по ЯНАО URA.RU пояснили, что незаконные частные рейсы могут быть опасными для жизни. «К сожалению, такие случаи имеют место быть, ради легких денег частные перевозчики безалаберно относятся к правилам безопасности», — сообщили в пресс-службе профильного ведомства. Также там отметили, что толщина льда составляет примерно 80 сантиметров при допустимой норме 40. Но, как отмечают инспекторы по маломерным судам, в этом году на переправе Салехард — Лабытнанги очень много воды и таяние происходит неравномерно, поэтому проезд на личном автотранспорте небезопасен.

В полиции пояснили, что за безопасность на ледовой переправе отвечают власти округа. В правительстве региона URA.RU сообщили, что департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО совместно с Ростехнадзором осуществляет дежурство.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии ледовой переправы для всех видов транспортных средств. Также МЧС предупреждало о начале разрушения льда на водоемах региона.