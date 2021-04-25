Пермский штаб Навального объявил о закрытии

Сергей Ухов сложил с себя полномочия координатора пермского штаба Алексея Навального Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский штаб блогера Алексея Навального с 26 апреля прекращает свою работу. Об этом сообщил в своем telegram-канале координатор штаба Сергей Ухов, который пояснил, что также прекращает работу в этом статусе.

«Работать мы больше не можем. 29 апреля штаб, скорее всего, признают экстремистской организацией. Конечно, ещё будет время на обжалование, но вряд ли это что-то изменит — штаб Навального в Перми прекратил работу», — написал Ухов.

При этом Ухов заявил, что собирается строить самостоятельную политическую карьеру и участвовать в выборах в гордуму Перми. Тут же экс-лидер пермских сторонников Навального объявил сбор средств на свою кампанию. На звонки корреспондента URA.RU Ухов не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало, что 26 апреля Мосгорсуд с подачи прокуратуры приостановил деятельность штабов Навального в России и «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иностранным агентом в России). 21 апреля в стране прошли несогласованные акции в поддержку осужденного Навального.