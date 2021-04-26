Бразилия запретила ввоз вакцины «Спутник V»

Бразилия запретила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это стало единогласным решением национального агентства по санитарному надзору страны.
«Это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать», — цитирует ТАСС главу агентства Антониу Барра Торреса. Запрет действует на ввоз и использование «Спутника V» в Бразилии. Заявка на закупку препарата у России отклонена.
При этом бразильские ученые доказали, что российская вакцина безопасна для использования, напоминает агентство Nation news. По данным на 27 апреля, в Бразилии заразились коронавирусом более 28 тысяч человек за сутки, пишет RT. В России эта цифра не превышает 9 тысяч уже более недели. Ранее россиянам разрешили летать на Кипр без теста на коронавирус, при условии, что они привиты «Спутником V».
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