26 апреля 2021
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В ХМАО ввели особый режим из-за лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, пожар, огонь, трава горит
На данный момент, режим введен до 29 апреля Фото:

Власти ХМАО ввели режим повышенной готовности на всей территории округа из-за угрозы возникновения лесных пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«В соответствии с распоряжением правительства ХМАО, на всей территории округа введен особый противопожарный режим. Своевременное введение особого противопожарного режима позволяет усилить требования пожарной безопасности и защитить территорию округа от угрозы огня», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что, на данный момент, противопожарный режим введен до 29 апреля. В этот период запрещается разводить костры на территории городов, дачных участков, частного жилого сектора и в местах отдыха. Также запрещено сжигать мусор и сухую растительность. До 29 апреля сотрудники МЧС, силовики и общественники будут патрулировать места отдыха и лесопарковые зоны. За нарушение пожарного режима жителям ХМАО грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО обнаружили в воздухе смог и запах гари. В тот же день в Тюменской области ввели особый режим из-за лесных пожаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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