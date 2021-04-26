В ХМАО ввели особый режим из-за лесных пожаров

На данный момент, режим введен до 29 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ХМАО ввели режим повышенной готовности на всей территории округа из-за угрозы возникновения лесных пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«В соответствии с распоряжением правительства ХМАО, на всей территории округа введен особый противопожарный режим. Своевременное введение особого противопожарного режима позволяет усилить требования пожарной безопасности и защитить территорию округа от угрозы огня», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что, на данный момент, противопожарный режим введен до 29 апреля. В этот период запрещается разводить костры на территории городов, дачных участков, частного жилого сектора и в местах отдыха. Также запрещено сжигать мусор и сухую растительность. До 29 апреля сотрудники МЧС, силовики и общественники будут патрулировать места отдыха и лесопарковые зоны. За нарушение пожарного режима жителям ХМАО грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО обнаружили в воздухе смог и запах гари. В тот же день в Тюменской области ввели особый режим из-за лесных пожаров.