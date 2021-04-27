Чиновники не ждут, что россияне окажутся долгожителями

Ожидаемая продолжительность жизни в России составила 71,5 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам 2020 года в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни. Об этом сказано в отчете Минздрава.

«71,5 года ожидаемая продолжительность жизни (снижение на 1,84 по сравнению с 2019 годом — 73,34 года)», — приводит данные Минздрава ТАСС. Это на 1,84 года меньше, чем раньше, уточняет агентство Nation news. В министерстве объясняют эту тенденцию влиянием пандемии коронавируса. Кроме того, в сравнении с 2019 годом в 2020 году на 17,9% выросла общая смертность населения. При этом заболеваемость россиян упала на 5,3%.

При этом в ходе послания Федеральному собранию российский президент Владимир Путин поручил добиться роста средней продолжительности жизни граждан, напоминает RT. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал основную причину смертности россиян.