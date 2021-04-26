В «ЕР» призвали свердловчан жаловаться на принуждение голосовать

В партии отреагировали на сообщения СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Праймериз «Единой России» в Свердловской области

В свердловском региональном отделении партии «Единая Россия» призвали жителей сообщать о фактах принуждения к голосованию на праймериз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе реготделения.

«Организатором предварительного голосования партии является региональный оргкомитет, который не имеет никаких правовых оснований „рассылать указания“ в образовательные и дошкольные учреждения. Более того, есть ясное понимание того, что подобные методы принуждения могут вызвать только обратную реакцию у людей», — заявили в партии. Здесь подчеркнули, что участие в голосовании является добровольным.

Также в «Единой России» напомнили, что голосование проходит в онлайн-формате. В партии отметили, что «действия по принуждению граждан могут быть провокацией со стороны политических оппонентов партии». По всем вопросам, связанным с проведением праймериз, свердловчан призвали обращаться по телефону: (343) 355-00-20.

Ранее URA.RU сообщало о жалобе жительницы Екатеринбурга на то, что воспитатели в детсаду призывают голосовать на праймериз, однако эту информацию опровергли в партии и департаменте образования. Также в пресс-службе регионального отделения «Единой России» опровергли информацию о скупке голосов перед голосованием.