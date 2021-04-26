Массовое строительство и ремонт ключевых трасс в ЯНАО начнется в 2021 году. Округ выделит на эти работы из бюджета около 27 млрд рублей, сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.
«Внести изменения, утвержденные постановлением Правительства ЯНАО, в целях обеспечения финансирования приоритетных направлений социально-экономического развития округа», — сообщается в документе на сайте правительства ЯНАО. В соответствующем документе опубликован перечень объектов инвестиционной программы на 2021 год.
Дорожные работы пройдут на следующих участках автомобильной дороги Сургут — Салехард:
- Надым — Салехард, 1060 — 1241 км., выделили около 331 млн рублей;
- на границе ЯНАО с ХМАО — Губкинский и Губкинский — Пурпе, выделили около 283 млн рублей;
- Пуровск — Коротчаево и объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля — 30 млн рублей;
- Правохеттинский — Старый Надым, выделили 45 млн рублей.
Также отремонтируют проблемный участок автомобильной дороги Салехард — Лабытнанги до НТСН «Надежда» и построят путепровод на трассе Лабытнанги — Харп, на которые выделили 111 млн рублей. Реконструкция подъезда к Аксарке обойдется округу в 629 млн рублей.
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