В Кремле рассказали, как закончить войну в Донбассе

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Украина. Славянск. Сожженые блокпосты., плакаты, беркут, покрышки, донбасс, баррикады, не забудем
Минские соглашения помогут решить военный конфликт в Донбассе, считают в Кремле Фото:
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Война на Украине

Урегулировать военный конфликт в Донбассе возможно только в диалоге с представителями самопровозглашенных республик, а также при реализации минских соглашений. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Единственным правильным шагом [урегулирования конфликта] может быть только реализация комплекса минских соглашений, а также диалога с представителями самопровозглашенных республик», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что также нужно обсуждать детали встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в том числе и место ее проведения.

По словам Пескова, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом украинского лидера. В Госдепартаменте США также заявляли, что минские соглашения являются основой урегулирования конфликта на востоке Украины, уточняет RT.

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. Позднее в интервью Financial Times он уточнил, что место встречи не имеет значения и предложил провести встречу с представителями ДНР и ЛНР. В администрации президента РФ не исключили, что Россия, Украина, Германия и Франция могут поговорить о перемирии в ДНР прямо в зоне конфликта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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