В Кремле рассказали, как закончить войну в Донбассе

Минские соглашения помогут решить военный конфликт в Донбассе, считают в Кремле Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Урегулировать военный конфликт в Донбассе возможно только в диалоге с представителями самопровозглашенных республик, а также при реализации минских соглашений. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Единственным правильным шагом [урегулирования конфликта] может быть только реализация комплекса минских соглашений, а также диалога с представителями самопровозглашенных республик», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что также нужно обсуждать детали встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в том числе и место ее проведения.

По словам Пескова, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом украинского лидера. В Госдепартаменте США также заявляли, что минские соглашения являются основой урегулирования конфликта на востоке Украины, уточняет RT.

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. Позднее в интервью Financial Times он уточнил, что место встречи не имеет значения и предложил провести встречу с представителями ДНР и ЛНР. В администрации президента РФ не исключили, что Россия, Украина, Германия и Франция могут поговорить о перемирии в ДНР прямо в зоне конфликта.