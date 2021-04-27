Завод «Медсинтез» (Свердловская область) по итогу 2020 года получил рекордную прибыль за всю историю существования. Об этом сообщается в финансовом отчете компании за прошлый год, который имеется в распоряжении URA.RU. Основателем новоуральского завода является действующий депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров, который начинает предвыборную компанию в Еврейской области.
В документе сообщается, что завод, специализирующийся на производстве лекарственных препаратов, в 2020 году получил чистую прибыль в размере 284,4 млн рублей. Показатели превосходят цифры 2019 года в 6 раз: тогда прибыль предприятия составила 42,8 млн рублей, что является прошлым рекордом завода. За последний год выручка «Медсинтеза» выросла почти в два раза (с 1,7 до 3,3 млрд рублей), а также в два раза выросли поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг (с 1,7 до 3,3 млрд рублей).
Получить оперативные комментарии от завода не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.
Александр Петров ранее занимал должность председателя совета директоров завода «Медсинтез». 27 апреля стало известно, что он пойдет на выборы в новый состав Госдумы от Еврейской автономной области. На совещании в региональном отделении «Единой России» депутат пообещал обеспечить лекарствами жителей региона.
Основным владельцем предприятия на данным момент является его сын — Александр Петров младший. Предприятие в пандемию коронавируса начало производство препарата «Триазавирин», который применяли для лечения коронавируса. Сейчас представители предприятия занимаются разработкой собственной вакцины от коронавируса — «Урал».
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