Свердловский депутат выдвинулся в Госдуму в Еврейском округе

Александр Петров сменил место выдвижения Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Александр Петров выдвинулся в Госдуму по Еврейскому округу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«26 апреля депутат Государственной Думы, член фракции „Единой России“ Александр Петров подал документы для регистрации в качестве участника», — сообщается на сайте отделения в Еврейском автономной области. После этого депутат провел совещание, в ходе которого пообещал обеспечить лекарствами жителей региона. «Вместе, безусловно, и с правительством, и с губернатором ЕАО, и с остальными ответственными людьми, кто отвечает за эту проблему — мы должны людей обеспечить лекарствами», — цитирует Петрова пресс-служба реготделения «ЕР».

Ранее URA.RU прогнозировало выдвижение Петрова в Еврейском округе. Это произошло после того, как в СМИ Биробиджана летом 2020 года появилась информация о том, что принадлежащий семье Петровых завод «Медсинтез» создаст филиал в ЕАО, вложив в это 1,5 млрд рублей.