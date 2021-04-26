26 апреля 2021

Свердловский депутат выдвинулся в Госдуму в Еврейском округе

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Встреча с депутатами Госдумы РФ в администрации города Екатеринбург, петров александр
Александр Петров сменил место выдвижения Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Александр Петров выдвинулся в Госдуму по Еврейскому округу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«26 апреля депутат Государственной Думы, член фракции „Единой России“ Александр Петров подал документы для регистрации в качестве участника», — сообщается на сайте отделения в Еврейском автономной области. После этого депутат провел совещание, в ходе которого пообещал обеспечить лекарствами жителей региона. «Вместе, безусловно, и с правительством, и с губернатором ЕАО, и с остальными ответственными людьми, кто отвечает за эту проблему — мы должны людей обеспечить лекарствами», — цитирует Петрова пресс-служба реготделения «ЕР».

Ранее URA.RU прогнозировало выдвижение Петрова в Еврейском округе. Это произошло после того, как в СМИ Биробиджана летом 2020 года появилась информация о том, что принадлежащий семье Петровых завод «Медсинтез» создаст филиал в ЕАО, вложив в это 1,5 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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