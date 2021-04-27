Представители ведомства планируют запретить учебные материалы со следующего года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство просвещения выступило за запрет в России учебника по истории, где слабо отражены события Сталинградской битвы. Это произойдет со следующего учебного года, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

В конце апреля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в некоторых школьных пособиях не упоминается Сталинградская битва. Уже через неделю представители Минпросвещения нашли тот самый учебник по истории, который раскритиковал президент. В «Истории России и мира» для 11 класса под редакцией Олега Волобуева, по мнению представителей министерства, неполно описаны важные события Великой Отечественной войны.

«Надеюсь, что этот законопроект (об усилении контроля качества учебников, — прим. Ред.) будет принят. И со следующего учебного года во всех колледжах будут те учебники истории, в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент», — приводит слова Кравцова ТАСС.

Сам профессор Олег Волобуев прокомментировал претензии президента России к материалу. Он ответил, что курс «Россия в мире» задумывался как обобщающий для выпускников.

«Они это уже изучали в учебнике „История России“, где развернуто все дается. Для повторительного курса не может быть развернутый объем, здесь другие требования», — сказал профессор MK.ru .