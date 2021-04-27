Минпросвещения нашло учебник, который раскритиковал Путин

Владимир Путин указал, что в некоторых школьных учебниках не упоминается Сталинградская битва Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Представители Минпросвещения РФ нашли школьный учебник по истории, в котором неполно описаны важные события Великой Отечественной войны, сообщил telegram-канал ведомства. Ранее этот факт раскритиковал президент России Владимир Путин.

На прошлой неделе российский лидер обратил внимание, что в некоторых школьных пособиях не упоминается Сталинградская битва. После этого Минпросвещения организовало проверку содержания учебников по истории, пишет RT.

«По итогам проверки среди прочих выявлен учебник „История России и мира“ для 11 класса под редакцией [Олега] Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы», — указано в telegram-канале «Большая перемена РФ». В ведомстве подчеркнули, что этот учебник от 2013 года используется в некоторых российских колледжах.

Эксперты считают, что в организациях среднего профессионального образования, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы. Поэтому сотрудники Минпросвещения вместе с депутатами Госдумы подготовили предложения, как усовершенствовать образовательный процесс в колледжах.

После заявления Путина вице-спикер Госдумы Ирина Яровая придумала новый школьный предмет «Моя Россия» для начальных классов. По мнению депутата, это поможет ученикам получить знания о стране и родном регионе. На предложение Яровой остро отреагировали пользователи социальных сетей.