Американский корабль зашел в Черное море

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Российский флот следит за действиями американского корабля в Черном море Фото:

Американский сторожевой корабль «Гамильтон» вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления оборонной (НЦУО, входит в Министерство бороны РФ).

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля „Гамильтон“ береговой охраны США», — говорится в сообщении. Он зашел в акваторию моря 27 апреля.

По информации пресс-службы Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва» проведет боевые стрельбы в Черном море, куда направлен патрульный корабль США. Как сообщает «Царьград», экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений, а также совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами морской авиации и ПВО. Россия закрыла доступ в три района Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Ограничения будут действовать с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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