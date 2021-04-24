Россия закрыла часть Черного моря для иностранцев

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Кораблям других государств запрещено заплывать в три района Черного моря до конца октября Фото:

Россия закрывает доступ в три района Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Об этом сообщили в Управлении навигации и океанографии Минобороны РФ.

Под запретом будет проход кораблей на участке акватории вдоль побережья Крыма между Севастополем и Гурзуфом, участке у берегов Керченского полуострова в районе мыса Опук и участке около западного края полуострова. Ограничения будут действовать с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября. В это время планируется провести учения российского флота, приводит «Коммерсант» данные из бюллетеня управления.

Отмечается, что Керченский пролив останется открытым, следственно транспортного коллапса не ожидается пишет «Царьград». В Крыму стартовали масштабные военные учения. В них принимают участие более 10 тысяч российских военных.С 20 по 24 апреля вводятся временные ограничения на полеты над частью полуострова и Черного моря.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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