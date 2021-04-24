Россия закрыла часть Черного моря для иностранцев

Россия закрывает доступ в три района Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Об этом сообщили в Управлении навигации и океанографии Минобороны РФ.
Под запретом будет проход кораблей на участке акватории вдоль побережья Крыма между Севастополем и Гурзуфом, участке у берегов Керченского полуострова в районе мыса Опук и участке около западного края полуострова. Ограничения будут действовать с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября. В это время планируется провести учения российского флота, приводит «
Отмечается, что Керченский пролив останется открытым, следственно транспортного коллапса не ожидается пишет «
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