Россия закрыла часть Черного моря для иностранцев

Кораблям других государств запрещено заплывать в три района Черного моря до конца октября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россия закрывает доступ в три района Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Об этом сообщили в Управлении навигации и океанографии Минобороны РФ.

Под запретом будет проход кораблей на участке акватории вдоль побережья Крыма между Севастополем и Гурзуфом, участке у берегов Керченского полуострова в районе мыса Опук и участке около западного края полуострова. Ограничения будут действовать с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября. В это время планируется провести учения российского флота, приводит « Коммерсант » данные из бюллетеня управления.

Отмечается, что Керченский пролив останется открытым, следственно транспортного коллапса не ожидается пишет « Царьград ». В Крыму стартовали масштабные военные учения. В них принимают участие более 10 тысяч российских военных.С 20 по 24 апреля вводятся временные ограничения на полеты над частью полуострова и Черного моря.