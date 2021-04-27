Ургант пошутил над желанием Жириновского стать президентом РФ

Ургант высмеял Жириновского Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу обсудил президентские выборы. Он обратил внимание на желание лидера партии ЛДПР Владимир Жириновский стать чемпионом мира по участию в выборах.

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев отметил, что, если в 2024 году Жириновский выиграет президентские выборы, то он не сможет стать рекордсменом. «Стоп, Митя, слово «если» плохое. Давай скажем: «Вдруг он выиграет». Нет, нет, лучше: «Не приведи Иисус», — пошутил Ургант.

Хрусталев предложил в 2024 году «по приколу» проголосовать всей страной за лидера ЛДПР. «Нет, Митя! Мы никогда не голосуем ради прикола, потому что это не Евровидение, а мы не Албания», — добавил телеведущий.

Ранее телеведущий Иван Ургант в эфире своего юмористического шоу придумал оригинальный подарок для политика. Он предложил отправить к Жириновскому лидера КПРФ Геннадия Зюганова с букетом цветов. «Тут только нужно пересчитать цветы, их же четное количество», — пошутил Ургант.