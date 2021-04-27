27 апреля 2021

В МИД России оценили возможность войны с Украиной

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, солдаты, выстрел, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, огневая точка, 201военная база, пулеметное гнездо
Россия и Донбасс выступают против войны с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Войны в Донбассе можно и нужно избежать, если говорить о позиции России и республик региона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — сказал глава МИД в интервью РИА «Новости». Так Лавров прокомментировал вероятность вооруженного конфликта в свете того, что в ДНР уже больше полумиллиона человек получили российское гражданство.

Вместе с тем, министр не уверен, что Киев разделяет позицию Москвы в данном вопросе. По словам Лаврова, для президента Украины Владимира Зеленского главное — удержаться у власти. Поэтому он «потакает неонацистам и ультрарадикалам», заключил Лавров.

Ситуация на востоке Украины обострилась в последние месяцы, передает сайт argumenti.ru. Зеленский предложил реформировать или отменить минские договоренности, принятые Россией, Украиной, Францией и Германией с целью урегулировать конфликт в ДНР. Кремль счел такое предложение недопустимым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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