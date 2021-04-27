В МИД России оценили возможность войны с Украиной

Войны в Донбассе можно и нужно избежать, если говорить о позиции России и республик региона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — сказал глава МИД в интервью РИА «Новости». Так Лавров прокомментировал вероятность вооруженного конфликта в свете того, что в ДНР уже больше полумиллиона человек получили российское гражданство.
Вместе с тем, министр не уверен, что Киев разделяет позицию Москвы в данном вопросе. По словам Лаврова, для президента Украины Владимира Зеленского главное — удержаться у власти. Поэтому он «потакает неонацистам и ультрарадикалам», заключил Лавров.
Ситуация на востоке Украины обострилась в последние месяцы, передает сайт argumenti.ru. Зеленский предложил реформировать или отменить минские договоренности, принятые Россией, Украиной, Францией и Германией с целью урегулировать конфликт в ДНР. Кремль счел такое предложение недопустимым.
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