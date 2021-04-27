27 апреля 2021

Глава Еврейской автономии ответил на идею объединить регионы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол Либеральной платформы
Ростислав Гольдштейн заявил, что вопрос об объединении регионов должны решать граждане Фото:

Решение о присоединении Еврейской автономной области к другим субъектам страны могут принимать только жители региона, заявил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн после предложения российского вице-премьера Марата Хуснуллина. Ответ главы региона опубликован на сайте областного правительства.

«Вопросы объединения или необъединения могут поставить только наши жители», — заявил Гольдштейн. Он подчеркнул, что жители ЕАО будут решать такие вопросы независимо от мнения Хуснуллина. Также губернатор выразил удивление. Он считает намерения вице-премьера выражением нежелания заниматься регионом.

Гольдштейн подчеркнул, что ЕАО — сложный субъект России, для развития которого нужны усилия. При этом зампредседателя правительства и полпред президента России в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев внимательно относится к проблемам еврейского региона, заявил губернатор.

27 апреля Марат Хуснуллин предложил объединить ЕАО с Хабаровским краем. Он объяснил свою инициативу слишком большим числом регионов в России, пишет телеканал 360. Ранее депутат Госдумы Сергей Натаров уже поднимал вопрос о слиянии нескольких регионов. Он предлагал объединить Туву, Хакасию и Красноярский край.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...