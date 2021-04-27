Глава Еврейской автономии ответил на идею объединить регионы

Решение о присоединении Еврейской автономной области к другим субъектам страны могут принимать только жители региона, заявил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн после предложения российского вице-премьера Марата Хуснуллина. Ответ главы региона опубликован на сайте областного правительства.
«Вопросы объединения или необъединения могут поставить только наши жители», — заявил Гольдштейн. Он подчеркнул, что жители ЕАО будут решать такие вопросы независимо от мнения Хуснуллина. Также губернатор выразил удивление. Он считает намерения вице-премьера выражением нежелания заниматься регионом.
Гольдштейн подчеркнул, что ЕАО — сложный субъект России, для развития которого нужны усилия. При этом зампредседателя правительства и полпред президента России в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев внимательно относится к проблемам еврейского региона, заявил губернатор.
27 апреля Марат Хуснуллин предложил объединить ЕАО с Хабаровским краем. Он объяснил свою инициативу слишком большим числом регионов в России, пишет телеканал 360. Ранее депутат Госдумы Сергей Натаров уже поднимал вопрос о слиянии нескольких регионов. Он предлагал объединить Туву, Хакасию и Красноярский край.
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