Депутат Госдумы предложил объединить три российских региона

Депутат предложил объединить регионы РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России необходимо объединить Красноярский край, Хакасию и Туву. С таким заявлением выступил депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Сергей Натаров.

Он отметил, что ЛДПР уже не один год предлагает укрупнить субъекты Российской Федерации. «Считаю возможным рассмотреть первый пилотный проект по укрупнению субъектов России с участием Красноярского края, Хакасии и Тувы при сохранении определенных автономных полномочий национальных республик», — написал депутат в своем telegram-канале.

По мнению Натарова, в России необходимо сделать 40 губерний по 4-5 миллионов человек в каждой, иначе они будут всегда дотационные. Он отметил, что невозможно что-то строить с населением 50 тысяч, 200 тысяч и при постоянно дефицитном бюджете.

Общенациональный план восстановления экономики, одобренный правительством РФ, запустит в России создание агломераций. Реформа может коснуться 15 регионов России. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предлагал объединить Екатеринбург с Челябинском и Пермью, таким образом создав агломерацию мирового уровня, приближающуюся к масштабам Москвы или Петербурга. А заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что Курганскую область следует объединить с Тюменской, а Еврейскую автономную область — с Хабаровским краем.