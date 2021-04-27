27 апреля 2021

Россия займется спасением Индии от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сплав Евгения Куйвашева и Игоря Холманских по Чусовой. Усть-Утка, вертолет мчс, ми-8
В Индию направят рейс МЧС России с гуманитарной помощью Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия направит в Индию медицинские аппараты и лекарства, чтобы помочь в борьбе с резким ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Руководством Российской Федерации принято решение <…> направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи, включающей кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства», — указано в заявлении ведомства. Ожидается, что лекарственные и медицинские средства будут доставлены в Индию в ближайшие дни.

Несколько дней в Индии сохраняется рост заболеваемости и смертности от коронавируса. В стране не хватает мест в больницах, лекарств и средств индивидуальной защиты, а погибших кремируют прямо на улицах, передает Life. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в стране наблюдается «коронавирусный шторм», уточняет RT. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, Россия ввела дополнительный контроль для прибывающих их Индии, людей тестируют на COVID-19 в аэропортах, передает Роспотребнадзор.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...