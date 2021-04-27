Россия займется спасением Индии от коронавируса

Россия направит в Индию медицинские аппараты и лекарства, чтобы помочь в борьбе с резким ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Руководством Российской Федерации принято решение <…> направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи, включающей кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства», — указано в заявлении ведомства. Ожидается, что лекарственные и медицинские средства будут доставлены в Индию в ближайшие дни.
Несколько дней в Индии сохраняется рост заболеваемости и смертности от коронавируса. В стране не хватает мест в больницах, лекарств и средств индивидуальной защиты, а погибших кремируют прямо на улицах, передает
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