Вакцина «Спутник V» эффективна против индийского штамма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 28 апреля, — 509-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 413-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано 149,1 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,1 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,9 млн). Второе место заняла Индия (17,9 млн), третье — Бразилия (14,3 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,5 млн).

Вакцина и лекарство

Бразилия запретила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это стало единогласным решением национального агентства по санитарному надзору страны.

Третья прививка от коронавируса может понадобиться людям, у которых не выработались антитела после вакцинации во время первых этапов. Также существует еще один вариант — поставить другой препарат, если третья вакцинация не помогла.

Мутации индийского варианта SARS-CoV-2 указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса. При этом, по словам эпидемиолога Александра Гинцбурга, вакцина «Спутник V» будет эффективна против этого штамма.

Коронавирус в России и в мире

В России наблюдается «м ягкое плато» по распространению коронавируса, но опасность сохраняется, заявили в ВОЗ. При этом приблизительный срок достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России — сентябрь 2021 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, она отметила, что новые штаммы инфекции выявлены в 54 регионах страны.

По итогам 2020 года в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни, сообщили в Минздраве. В министерстве объясняют эту тенденцию влиянием пандемии.

COVID мог возникнуть из-за утечки в одной из лабораторий США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Госдумы также считает, что России было бы правильнее вступить в диалог с ВОЗ, чтобы ее представители изучили пути появления инфекции.

Роспотребнадзор, Росавиация и МИД к 11 мая подготовят отчеты о возможности возобновить авиасообщение с некоторыми европейскими государствами. На взаимной основе могут возобновить рейсы в в Австрию, Болгарию, Данию, Ирландию, Италию, Кипр, Люксембург, Мальту, Польшу и Португалию. При этом туроператоры в РФ попросили власть отменить требование сдавать двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы.

Что говорят врачи и ученые

Прививка от пневмококковой инфекции наряду с прививкой от гриппа может облегчить течение коронавируса даже при наличии тяжелых хронических заболеваний, заявил врач Игорь Фомин. Он также призвал россиян, у которых есть показания, не бояться их делать.

Исследования американских ученых показали, что СOVID-19 представляет для беременных женщин большую опасность, чем считалось ранее. Кроме того, они выявили, что у заболевших младенцы значительно чаще (в три раза) рождались недоношенными и имели осложнения.