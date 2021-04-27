Сегодня, 28 апреля, — 509-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 413-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано 149,1 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,1 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,9 млн). Второе место заняла Индия (17,9 млн), третье — Бразилия (14,3 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,5 млн).
Вакцина и лекарство
Бразилия запретила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это стало единогласным решением национального агентства по санитарному надзору страны.
Третья прививка от коронавируса может понадобиться людям, у которых не выработались антитела после вакцинации во время первых этапов. Также существует еще один вариант — поставить другой препарат, если третья вакцинация не помогла.
Коронавирус в России и в мире
В России наблюдается «м
По итогам 2020 года в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни, сообщили в Минздраве. В министерстве объясняют эту тенденцию влиянием пандемии.
COVID мог возникнуть из-за утечки в одной из лабораторий США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Госдумы также считает, что России было бы правильнее вступить в диалог с ВОЗ, чтобы ее представители изучили пути появления инфекции.
Роспотребнадзор, Росавиация и МИД к 11 мая подготовят отчеты о возможности возобновить авиасообщение с некоторыми европейскими государствами. На взаимной основе
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