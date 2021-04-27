27 апреля 2021
26 апреля 2021

Советник губернатора Пермского края предсказал новую волну COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Дмитрия Жебелева, новая волна заболеваемости COVID может накрыть Пермский край уже в начале лета Фото:

Советник губернатора Пермского края — член оперштаба Дмитрий Жебелев предсказал новую вспышку заболеваемости коронавирусом в крае. Она может оказаться более серьезнее по сравнению с предыдущими всплесками заражения. Резкий рост числа заболевших может произойти уже в начале лета, рассказал Жебелев URA.RU.

«Существует серьезная вероятность увеличения заболеваемости в мае—июне. Это волна может быть гораздо более серьезнее. Скорее всего, так и будет, потому что новые штаммы [СOVID] более опасны, вирус будет распространяться быстрее. Соответственно, и количество заболевших будет расти быстрее, несмотря на то, что какая-то часть людей уже переболела», — отметил Жебелев.

По словам советника губернатора, ограничительным фактором может стать сокращение числа контактов, благодаря «майским каникулам» и активной вакцинации. В пресс-службе управления Роспотребнадзора края URA.RU отказались комментировать заявление Жебелева, напомнив о необходимости соблюдения противоэпидемических мер. В надзорном ведомстве также призвали пермяков активнее участвовать в вакцинации.

По данным на 28 апреля в Пермском крае выявлено 102 заразившихся коронавирусом за сутки. Общее число заболевших в регионе достигло 54 244 человек. Ранее краевые власти продлили до 23 мая действующие из-за коронавируса ограничения. В руководстве Роспотребнадзора заявили о появлении в крае новых завозных штаммов COVID-19: «британского» и «южноафриканского».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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