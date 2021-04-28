Экономисты: власти хотят контролировать накопления россиян

Государству выгодно контролировать накопления на картах россиян, считают экономисты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Государство хочет контролировать деньги граждан. Это может замедлить экономический рост страны, рассказал URA.RU политолог, экономист и предприниматель, член генсовета «Деловой России» Антон Любич.

«Государство стремится к усилению контроля за денежным обращением граждан. В ответ на подобные мероприятия граждане увеличивают участие в наличном денежном обращении. Увеличение количества безналичных платежей ускоряет оборот денег в экономике. Чем быстрее деньги в экономике движутся, тем быстрее она растет. Но это меняет поведение человека, делает для него совершение многих желаемых им операций некомфортным. Что замедляет экономику», — говорит Любич. Исходя из опыта Европейских стран, оптимальное соотношение в обороте денег — 65% безналичных и 35% наличных платежей, уточнил эксперт.

Рост числа безналичных операций дал бы государству не только способ легче собирать налоги, но и рычаг для ограничения гражданских свобод россиян, заявляет Любич. Это возможно, благодаря прозрачности цифровых транзакций. Однако, во избежание социальной напряженности, власти переведут россиян на безнал постепенно, объяснил URA.RU экономист и международный инвестиционный аналитик Эдуард Матвеев.

«Понятно, что государству и правительству хочется взять под контроль движение всех денежных средств, которые идут по картам россиян. Но правительство понимает, что перегибать палку нельзя, это выльется в серьезный социальный протест. Скорее всего, они будут делать это аккуратно, постепенно поддавливать. Наличные деньги вряд ли могут быть вытеснены до тех пор, пока не произойдет полная смена поколений», — говорит Матвеев. В ближайшие 4 года введенная Мишустиным система онлайн-касс и налоговая могут объединиться, считает экономист. Они уже сейчас собирают больше данных, чем Росстат, подчеркнул он.

Ранее Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных в 2021 году. Предположительно, он уменьшится на 2 трлн рублей.