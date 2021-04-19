Резиденция губернатора ищет, кем усилить список «Единой России» в Железнодорожном округе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга, экс-соратник бывшего мэра Евгения Ройзмана и президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков с большой долей вероятности не будет выдвигаться на праймериз «Единой России». Об этом сообщили два источника URA.RU в городских структурах власти. По данным агентства, сейчас Жукову ищут замену в Железнодорожном округе. Одним из вариантов властей является вице-спикер гордумы, депутат от Железнодорожного округа и сооснователь «Таганского ряда» Виктор Тестов.

Предполагалось, что Жуков подаст документы на праймериз «ЕР» для выдвижения по партспискам в Железнодорожной территориальной группе — чтобы усилить партию на выборах в этом округе. В случае победы от места в областном парламенте Жуков отказался бы и уступил его следующему в списке.

«Ему дали понять, что он в шорт-листе [резиденции губернатора]. А его позиция такова — пока об этом ему не скажет губернатор [Евгений Куйвашев] или кто-то из его ближайшего окружения, он на праймериз документы не подаст. Но причин для того, чтобы просьба от губернатора прозвучала, нет. Поэтому идея, скорее всего, будет свернута. Сейчас ищутся варианты, кто может стать „паровозом“ партии в Железнодорожном районе. Предпочтительный кандидат — Тестов, у которого есть электоральный ресурс», — описал ситуацию источник.

Сам Жуков лишь подтвердил URA.RU, что не подавал документы на праймериз «ЕР», и от более развернутого комментария отказался. В разговоре с корреспондентом Виктор Тестов сказал, что из резиденции губернатора эту тему с ним никто пока не обсуждал, и в целом дал понять, что думает о другом: «Считаю, что нужно давать дорогу молодым. Я нахожусь на своем месте (во всяком случае не слышал нареканий к своей работе в гордуме). И у меня есть обязательства перед избирателями, голосовавшими за меня в 2018 году».