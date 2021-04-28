По словам исайдеров, 28 апреля вице-губернатор Ирина Соколова подала документы на праймериз Правительство ЯНАО

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова собирается подавать документы на предварительное голосование «Единой России», чтобы избираться в тюменскую думу. Об этом URA.RU сообщают источники в правительстве округа.

«Губернатор Дмитрий Артюхов рассматривает Соколову в качестве человека, способного сохранить статус-кво региона и влияние ямальского корпуса в Тюменской областной думе. Сегодня, 28 апреля, она подала документы на участие в праймериз», — сообщает инсайдер.

В правительстве региона и «Единой России» получить оперативно комментарий не удалось. Туда были направлены запросы, ответ на момент публикации не получен.

Ранее агентство писало, что ради усиления контроля на облдумой, тюменские власти планировали, что новый созыв парламента возглавит вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. По версии источников URA.RU, такому повороту противился губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который хотел видеть на посту председателя парламента вице-спикера ямальского заксобрания Алексея Ситникова. В итоге уральским полпредом Владимиром Якушевым было принято решение, что в тюменской думе сохранится статус-кво — пост спикера оставит за собой Сергей Корепанов (также выходец из Ямала), возглавляющий парламент с 1998 года. При этом тюменское правительство все же усилит свои позиции в региональном парламенте за счет выдвижения в облдуму бывшего первого замгубернатора Натальи Шевчик, которой прочат пост первого вице-спикера.