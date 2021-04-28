Кремль ответил на предложение Зеленского встретиться с Путиным

Пока неизвестно готов ли Владимир Путин отправиться в Ватикан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский президент Владимир Путин пока не получал официального конкретизированного предложения о встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Ватикане. Однако он был бы рад видеть его в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами.

«Зеленский ведь заявил, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Но, думаю, официально об этом предложении не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы официально не получали такое предложение сформулировано и конкретизировано», — объяснил Песков. В связи с этим пресс-секретарь президента признался, что не знает, готов ли Путин поехать в Ватикан. Песков отметил, что Путин не считает нужным обсуждать дела Донбасса, поскольку Россия не является стороной конфликта.

Тем не менее, президент будет рад принять Зеленского в Москве для обсуждения вопросов двусторонних отношений. Глава России готов поддержать мир между РФ и Украиной, несмотря на то, что Киев испортил отношения с Москвой. При этом страны никогда не воевали между собой и мира нужно добиваться скорее на Украине, отметил Песков.

28 апреля Зеленский пригласил Путина в Ватикан. Там он хотел обсудить с ним мир в Донбассе.