Зеленский пригласил Путина в Ватикан

Ватикан мог бы быть идеальным местом для разговоров о мире в Донбассе, заявил Владимир Зеленский Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает обсудить Донбасс с российским коллегой Владимиром в Ватикане. Об этом политик заявил итальянской газете la Repubblica.

«Святой Престол мог бы стать идеальным местом для разговоров о мире в Донбассе», — приводит издание ответ Зеленского. Украинский лидер уверен, что встреча с Путиным необходима, чтобы положить конец конфликту на востоке Украины. Решение провести переговоры с Кремлем в Ватикане Зеленский объяснил тем, что это место «является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта».

Ранее президент Украины предложил российскому лидеру встретиться в Донбассе. Позднее в интервью Financial Times он уточнил, что место встречи не имеет значения и предложил провести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Потом Зеленский заявлял о необходимости реформирования или отмены минского договора, которые в 2015 году подписали Россия, Украина, Германия и Франция. Однако в Киеве уверены, что Путин не будет обсуждать с Зеленским конфликт в ДНР, пишет « Федеральное агентство новостей ». В Кремле ответили, что предложения Украины об изменении минских соглашений недопустимы.