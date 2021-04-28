Высокинский выдвинулся в Госдуму

Александр Высокинский выдвинется в Госдуму по списку партии ЕР
новость из сюжетаПраймериз «Единой России» в Свердловской области
Экс-мэр Екатеринбурга, первый заместитель губернатор Александр Высокинский выдвинулся на праймериз «Единой России» в Госдуму.Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
«Высокинский подал документы в Госдуму по списку», — сообщили в пресс-службе партии.
Ранее наблюдатели отмечали, что Высокинский медлит с выдвижением на праймериз. Они предполагали, что он пытается избежать выдвижения либо выторговать себе более выгодные условия.
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