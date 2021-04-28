Высокинский выдвинулся в Госдуму

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Александр Высокинский выдвинется в Госдуму по списку партии ЕР Фото:
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Праймериз «Единой России» в Свердловской области

Экс-мэр Екатеринбурга, первый заместитель губернатор Александр Высокинский выдвинулся на праймериз «Единой России» в Госдуму.Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Высокинский подал документы в Госдуму по списку», — сообщили в пресс-службе партии.

Ранее наблюдатели отмечали, что Высокинский медлит с выдвижением на праймериз. Они предполагали, что он пытается избежать выдвижения либо выторговать себе более выгодные условия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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