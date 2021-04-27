Организаторы свердловских выборов получили аванс от Москвы

Столичные кураторы пока довольны отчетами, которые приходят из Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловский предвыборный штаб, в который входят политтехнологи и региональные чиновники, получил положительную оценку от столичных кураторов большой избирательной кампании. Об этом сообщил URA.RU участник одного из последних совещаний в резиденции губернатора. По словам собеседника агентства, сейчас Свердловская область — на третьем месте среди регионов РФ по количеству избирателей, зарегистрировавшихся на электронные праймериз «Единой России» (пройдут в конце мая).

«Пока это 100 тысяч человек (примерно треть от требуемого результата — прим. URA.RU). Впереди только Московская область и Краснодарский край. Предварительно штабу дана положительная оценка, хотя все может поменяться», — сказал источник. Лидер свердловской ЕР Виктор Шептий, который входит в штаб, косвенно подтвердил это URA.RU: «На праймериз у нас действительно зарегистрировались уже 100 тысяч человек. Про третье место я тоже слышал, но эта динамика постоянно меняется. Работаем».

На предварительные результаты организаторов выборов в Свердловской области, таким образом, не повлияли спорные ситуации, сопровождающие их работу. К примеру, ранее URA.RU сообщало о кадровых изменениях в команде ведущих политконсультантов (ее возглавляет неформальный советник губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев), а также о разладе между областным штабом и предвыборным штабом Екатеринбурга.

Кроме того, на Среднем Урале возникают скандалы, связанные с принуждением бюджетников к участию в праймериз ЕР. Однако источники агентства, близкие к организации кампании, связывают это со злоупотреблениями на местах. В 2021 году в Свердловской области пройдут выборы в Госдуму, заксобрание и муниципальные думы.