Основатель торговой компании «Сима-ленд» Андрей Симановский сыграл вничью с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим. Товарищеская игра прошла перед награждением призеров соревнования. Об этом сообщил источник URA.RU, сопровождавший чемпиона.
«Для участников турнира претендентов провели экскурсию по „Сима-ленду“, при поддержке которого в Екатеринбурге проходило соревнование. Во время визита Андрей Симановский и Ян Непомнящий сыграли товарищескую партию, которая продлилась 10 минут. Во время матча Непомнящий оценил мастерство Симановского. В итоге участники партии согласились на ничью», — уточнил собеседник.
По его словам, уже после игры Андрей Симановский представил претендента на шахматную корону сотрудникам «Сима-ленда». Увидеть российского гроссмейстера пришли несколько тысяч человек. Все они пожелали удачи Яну Непомнящему. После «Сима-Ленда» Непомнящий отправился в отель Hyatt Regency, где получил эксклюзивную золотую медаль и поблагодарил всех причастных за качественную организацию турнира.
Подготовку к проведению соревнования оценила исполнительный директор FIDE Дана Рейзниеце-Озола. «Мы чувствовали полное содействие со стороны организаторов, даже технического персонала, который с большой ответственностью работал на турнире. Надеюсь мероприятие, и что оно проходило в Екатеринбурге, будет всячески способствовать развитию шахматной жизни», — уточнила она.
Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта 2020 года, но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Россиянин Ян Непомнящий за тур до окончания турнира претендентов стал победителем и получил право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.
Подписывайтесь на URA.RU в