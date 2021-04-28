Представитель президента РФ назвал тему встречи Путина и Байдена

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День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, сша, американский флаг
Тема информационной безопасности интересна и РФ и США Фото:
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На встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена будет обсуждаться международная информационная безопасность. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

«Могу предположить абсолютно уверенно, что тема информационной безопасности настолько интересна и для США, и для нас», — сказал Крутских. По его словам, она с высокой долей вероятности войдет в список тем для переговоров между странами, пишет ТАСС.

В ходе телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, пишет RT. По данным представителя Кремля, Россия еще не дала официальный ответ, поскольку еще анализирует текущую ситуацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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