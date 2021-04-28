Представитель президента РФ назвал тему встречи Путина и Байдена

Тема информационной безопасности интересна и РФ и США Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

На встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена будет обсуждаться международная информационная безопасность. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

«Могу предположить абсолютно уверенно, что тема информационной безопасности настолько интересна и для США, и для нас», — сказал Крутских. По его словам, она с высокой долей вероятности войдет в список тем для переговоров между странами, пишет ТАСС.

В ходе телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, пишет RT. По данным представителя Кремля, Россия еще не дала официальный ответ, поскольку еще анализирует текущую ситуацию.