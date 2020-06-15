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В обоих регионах действует режим повышенной готовности. И Челябинская, и Свердловская области пока только находятся на первом этапе отмены ограничений. Запрещена работа крупных ТРК, увеселительных заведений, ресторанов, спортзалов. Действует обязательный масочный режим.

В регионе на 15 июня установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом — плюс 182 человека за сутки (всего 4993). По данным свердловского оперштаба, в соседней области, наоборот зафиксирован самый низкий показатель за последние полмесяца — 233 заболевших (всего 9558).

В пресс-службе минздрава Челябинской области не ответили на звонок. Ранее URA.RU стало известно, что челябинцы тоже доставляют неудобства соседнему региону, но на этот раз Курганской области. Южноуральцы нашли способ приезжать в регион , минуя посты полиции.

Аналогичные жалобы есть в группах в «ВКонтакте» в других городах. Например, миассцы сетуют, что туристы губят местную «жемчужину» — озеро Тургояк, которое из-за чистоты воды называют младшим братом Байкала. «Большинство горожан от туристической сферы получает только пробки на дорогах, переполненные пляжи и загаженное озеро», — пишет Евгений Петров. Такие же сообщения есть в постах про озеро Еловое. «Народу тьма, припарковаться негде», — отмечает Александр Загребалов.

Главная претензия к свердловчанам — соседний регион является самым крупным очагом заболевания коронавирусом, а его жители едут и создают опасность заражения местных. «Про рассадник заразы я уж не говорю. Свердловская область сейчас — натуральный российский „Ухань“, и каждые выходные они привозят свою заразу к нам. Мы теперь у них как заложники ситуации благодаря бездействию наших властей», — добавил озерчанин.

«Ездили на озеро Акакуль отдохнуть. Свободного места у берега почти не найти. На машинах приезжих много номеров Свердловской области. Палатки стоят буквально у каждого куста. Будто 150 цыганских таборов приехали разом», — написал житель Озерска. «Заняты все озера в округе, не только Акакуль и не только в выходные. Свердловчане, как саранча, клубятся на берегах. Самое плохое, что оставляют после себя горы мусора. Сразу отсеку нападки: челябинцы тоже оставляют, но свердловчане — это что-то…», — соглашается с ним другой собеседник.

Жители Челябинской области жалуются на соседей-свердловчан, засоряющих местные озера. Туристы могли привезти коронавирус, опасаются аборигены в комментариях в соцсетях, передает корреспондент URA.RU.

Челябинцы боятся, что свердловчане вместе с горами мусора привозят на местные озера коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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