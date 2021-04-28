В ХМАО сняли часть коронавирусных ограничений

В Ханты-Мансийском автономном округе с 28 апреля будет отменена часть коронавирусных ограничений в части детского отдыха. Об этом сообщил окружной оперштаб.
«Выезды детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место жительства в автономном округе, на отдых и оздоровление по направлениям», — говорится в сообщении. Информация об этом содержится в telegram-канале ведомства.
Однако ограничения, связанные с работой детских игровых комнат и иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров, продлены до 15 мая. То же самое касается работы развлекательных и досуговых заведений, за исключением кинотеатров при условии заполняемости не более 50% мест.
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