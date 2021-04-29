Сотрудники магазина челябинской сети «Красное & Белое», который недавно открылся в Салехарде (ЯНАО), жалуются на невыносимые условия труда. Такую версию событий в социальных сетях сообщил бывший работник ритейлера.
«Совсем недавно в Салехарде открылся новый алкомаркет „Красное&Белое“, и я вам не рекомендую идти туда работать! С вами будут обращаться как с рабом, работа там скотская, ни отдохнуть, ни постоять, ни посидеть 5 минут!» — написал бывший работник магазина Михаил Салиндер в социальной сети «ВКонтакте» в группе «В Салехарде». Мужчина добавил, что сотрудники работают по 14 часов и остаются на неоплачиваемую переработку после закрытия магазина.
Также салехардец отметил, что трудовой договор и расчетный лист работникам не предоставляют. Из плюсов работы в сетевом магазине мужчина выделил своевременную оплату, но сумму не назвал.
В компанию «Красное & Белое» агентство направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде откроются первые точки челябинской сети «Красное & Белое». Открытие крупных ритейлеров в столице округа стало возможно, благодаря круглогодичной дороге Салехард — Надым?, которую жители ждали 10 лет.
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