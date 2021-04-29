В России зафиксировали резкий рост заболевших коронавирусом

Врачи подтвердили коронавирус у 9 284 россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России зафиксировали резкий рост числа заболевших коронавирусом. По данным на 29 апреля, за прошедшие сутки в стране выявили 9 284 новых случая (+1 436). В предыдущие три дня отмечалось снижение.

«За последние сутки в России выявлено 9 284 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба. Зафиксировано 364 летальных случая, 8 442 человека выздоровели.

Больше всего новых зараженных в Москве (+3 215). На втором месте Санкт-Петербург (+716). Третье место — у Московской области (+632). В регионах УрФО больше всего новых случаев обнаружено в Свердловской области — 107. В Челябинской области — 105 заболевших. В Пермском крае подтвердились 104 случая, а в Тюменской области —56. В ХМАО заболел 51 житель. В Курганской области выявили 35 инфицированных. Меньше всего заболевших в ЯНАО — 18.

Ранее американское издание Bloomberg заявило, что в России началась третья волна коронавируса. При этом российский премьер-министр Михаил Мишустин уверяет, что самый острый период пандемии страна уже прошла, пишет RT. В Роспотребнадзоре также уверены, что в стране не началась третья волна коронавируса, о чем позднее заявили и в Кремле.