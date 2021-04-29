Навальный стал фигурантом нового уголовного дела

Блогер стал подозреваемым по новому делу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный стал подозреваемым по новому уголовному делу. Об этом заявил один из адвокатов.

«Навальный стал подозреваемым по уголовному делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан», — пишет РИА «Новости», ознакомившись с материалами дела. Журналистка Ксения Собчак заявляет, что вместе с ним по делу проходит глава штабов Навального Леонид Волков и директор Фонда по борьбе с коррупцией (признан в РФ иноагентом) Иван Жданов.

Ранее Мосгорсуд приостановил деятельность штабов Навального и ФБК. Об этом просила судью Московская прокуратура, так как организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России, чтобы изменить основы конституционного строя. Фонд и штабы, как отмечает «Национальная служба новостей», временно не смогут размещать материалы в интернете, организовывать митинги, участвовать в выборах и референдумах. Волков закрыл все штабы через 3 дня после решения суда.