Навальный стал фигурантом нового уголовного дела

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Алексей Навальный в Перми. Открытие штаба, встреча с молодежью. Пермь, навальный алексей, навальный 2018
Блогер стал подозреваемым по новому делу Фото:
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Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный стал подозреваемым по новому уголовному делу. Об этом заявил один из адвокатов.

«Навальный стал подозреваемым по уголовному делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан», — пишет РИА «Новости», ознакомившись с материалами дела. Журналистка Ксения Собчак заявляет, что вместе с ним по делу проходит глава штабов Навального Леонид Волков и директор Фонда по борьбе с коррупцией (признан в РФ иноагентом) Иван Жданов.

Ранее Мосгорсуд приостановил деятельность штабов Навального и ФБК. Об этом просила судью Московская прокуратура, так как организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России, чтобы изменить основы конституционного строя. Фонд и штабы, как отмечает «Национальная служба новостей», временно не смогут размещать материалы в интернете, организовывать митинги, участвовать в выборах и референдумах. Волков закрыл все штабы через 3 дня после решения суда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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