Познер обвинил властей в давлении на СМИ

По мнению журналиста, государство вмешивается в работу СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Владимир Познер считает главной проблемой СМИ вмешательство государства в их работу. По его мнению, сейчас журналистика зависит от власти.

«Одна из главных проблем журналистики — вмешательство государства. Оно активно вторгается как в федеральную, так и региональную жизнь. По сути, у нас журналистика зависит от власти. [Журналистика] должна достучаться и до читателя, зрителя, слушателя: смотрите, что происходит. Если тебя контролирует власть, ты этого сделать не можешь», — рассказал он в интервью «АиФ Петербург».

На центральных каналах также есть своего рода цензура. «[Телевидение] либо напрямую, либо опосредованно тоже принадлежит государству. В том числе „Первый канал“, другие центральные каналы. Навязывается определенный взгляд, а это, по моему мнению, серьезная помеха как для развития журналистики, так и всего общества», — уверен Познер.

Ранее Познер признался, что считает Александра Пушкина нерусским писателем. По его мнению, он слишком радостный, что делает его произведения несхожими с другими авторами.