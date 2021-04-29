В аэропорту ХМАО три самолета совершили вынужденную посадку

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Самолеты совершили вынужденную посадку из-за плохих метеоусловий в аэропорту Норильска Фото:

В аэропорту Нижневартовска произвели вынужденную посадку три самолета, летевшие в Норильск. Причиной этому стали плохие метеоусловия в пункте назначения. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту Нижневартовск произвели вынужденную посадку воздушные суда авиакомпании „Сибирь“, следовавшие по маршруту „Новосибирск-Норильск“ (рейс №5303 и „Москва-Норильск“ (рейс №2581), а также воздушное судно авиакомпании „НордСтар“ — по маршруту „Красноярск-Норильск“ (рейс №207), в связи неблагоприятными метеоусловиями аэропорта г. Норильск», — говорится в telegram-канале ведомства.

Все пассажиры, а это 236 человек, размещены в гостинице. При улучшении погодных условий они смогут вылететь в Норильск 30 апреля.

Ранее URA.RU писало, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в ХМАО. Ожидаются дождливая погода с сильными порывами ветра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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