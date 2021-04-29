Кашин попросил Путина ликвидировать регион УрФО

Олег Кашин считает, что ЯНАО нужно объединить с другим субъектом РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист Олег Кашин попросил президента РФ Владимира Путина ликвидировать Ямало-Ненецкий автономный округ, объединив его с одним из других субъектов федерации. С соответствующей просьбой к главе государства он обратился в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Пускай он [Путин] избавит нас от этих Ямало-Ненецких округов», — заявил Кашин в эфире радио «Комсомольская правда». Таким образом он поддерживал идею вице-премьера Марата Хуснуллина, который заявил, что в РФ слишком много регионов. Кашин уверен, что ликвидация лишних с его точки зрения регионов хорошо скажется на экономике России.

Журналист заявил, что соответствующие поправки необходимо было внести в Конституцию РФ. Кашин считает, что властям РФ нужно взять пример территориальной организации с США.

Генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с URA.RU заявил, что объединить регионы УрФО с другими субъектами почти невозможно. «Для объединения нужно проводить референдум, а многие жители Урала не заинтересованы в интеграции. К тому же в данном вопросе много подводных камней», — отметил Журавлев. Он считает, что экономические последствия такого шага могут быть непредсказуемы.

Ранее Хуснуллин призвал изменить распределение субъектов РФ по федеральным округам. Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что некоторые регионы могут объединиться. Однако это возможно только после волеизъявления жителей объединяемых территорий.