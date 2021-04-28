Кремль допустил объединение российских регионов

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков уточнил, что укрупнение регионов будет происходить по воле жителей Фото:

В Кремле не исключают, что ряд российских регионов могут быть объединены для более эффективного управления. Но такие процессы могут происходить только по воле жителей территорий, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Существуют разные экспертные точки зрения, в том числе и такая [о необходимости укрупнять регионы]. Во многих регионах целесообразно говорить об определенной эффективности, синергии, которая могла бы быть в результате укрупнения. Но главный критерий — воля жителей регионов. Далеко не все хотят укрупнения регионов в настоящее время — это определяющий фактор», — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России слишком много регионов, и некоторые нужно объединить для снижения трудозатрат на их развитие и для более эффективного управления. К примеру, он предложил объединить Курганскую и Тюменскую области, Еврейскую автономную область с Хабаровским краем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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