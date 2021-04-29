29 апреля 2021

Публицист раскрыл действия Германии в случае войны России и НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Приём в Хайяте по случаю Дня германского единства. Екатеринбург, флаг германии, прием, германия
Германия не станет вмешиваться в конфликт Фото:

Германия не станет участвовать в военной акции против Москвы в случае войны России с НАТО. Таким мнением поделился немецкий публицист Вольфганг Мюнхау.

«Нет никаких шансов на то, что Германия будет участвовать в военной акции против Москвы, даже если та вторгнется в Прибалтику. Таким образом, наивно полагать, что пятая статья устава Североатлантического альянса о коллективной безопасности мгновенно вступит в действие», — пишет Handelsblatt со ссылкой на Мюнхау.

В качестве подтверждения своих слов публицист привел слова федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он утверждал, что Берлин «должен» России газопровод «Северный поток — 2» за грехи времен Второй мировой войны, напоминает «Национальная служба новостей».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель поддержала проект газопровода. Премьер-министр Саксонии ФРГ Михаэль Кречмер пояснил, что Германии необходим российский газ в будущем. Он также предлагает отменить антироссийские санкции, дополняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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