Публицист раскрыл действия Германии в случае войны России и НАТО

Германия не станет участвовать в военной акции против Москвы в случае войны России с НАТО. Таким мнением поделился немецкий публицист Вольфганг Мюнхау.
«Нет никаких шансов на то, что Германия будет участвовать в военной акции против Москвы, даже если та вторгнется в Прибалтику. Таким образом, наивно полагать, что пятая статья устава Североатлантического альянса о коллективной безопасности мгновенно вступит в действие», — пишет Handelsblatt со ссылкой на Мюнхау.
В качестве подтверждения своих слов публицист привел слова федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он утверждал, что Берлин «должен» России газопровод «Северный поток — 2» за грехи времен Второй мировой войны, напоминает «Национальная служба новостей».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель поддержала проект газопровода. Премьер-министр Саксонии ФРГ Михаэль Кречмер пояснил, что Германии необходим российский газ в будущем. Он также предлагает отменить антироссийские санкции, дополняет телеканал 360.
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