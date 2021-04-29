Делом курганского депутата-живодера занялась прокуратура

Дело было передано в прокуратуру Катайска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция передала в прокуратуру материалы по факту охоты на волков с депутатом курганской облдумы Денисом Хахаловым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«В связи с тем, что охота велась на территории Свердловской области и с участием действующего депутата, собранные полицией материалы переданы в прокуратуру города Катайска для принятия решения», — рассказали в пресс-службе. В полиции отметили, что 20 апреля в отдел МВД России по Катайскому району Курганской области от сотрудника департамента природных ресурсов и окружающей среды поступило заявление о незаконной охоте и жестоком обращении с животными. После этого дознаватель начал проверку.

Чтобы прокомментировать факт передачи материалов, в пресс-службе областной прокуратуры URA.RU попросили направить запрос. Редакционный запрос был направлен.

Замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн назвал Хахалова «депутатом-живодером» за участие в охоте на волков. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвали видео с этой охоты «зверским». Позже Генсовет партии исключил Хахалова из ЕР. Ранее депутат пояснял URA.RU, что охотился на законных основаниях с участием пяти егерей. По данным источников, один из них был судим.