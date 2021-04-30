Пумпянский полностью заменил совет директоров ЧТПЗ

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Бывший основной акционер компании Андрей Комаров покинул совет директоров ЧТПЗ с прежней командой Фото:

«Трубная металлургическая компания» (ТМК, председатель совета директоров и основной бенефициар — миллиардер Дмитрий Пумпянский), выкупив мажоритарную часть акций ПАО «ЧТПЗ», полностью сменила совет директоров челябинского предприятия. Как следует из данных сервиса СБИС, решение было принято 29 апреля собранием акционеров ЧТПЗ.

В совет директоров вошли семь человек. Это председатель правления и гендиректор ТМК Игорь Корытко, заместитель гендиректора по правовым вопросам ТМК Андрей Зимин, заместитель гендиректора ТМК по экономике и финансам Тигран Петросян, первый заместитель гендиректора и главный инженер Вячеслав Попков, вице-президент ТМК Александр Ширяев, вице-президент ТМК по стратегии Владимир Шматович и председатель совета директоров российских заводов ТМК Андрей Каплунов.

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Бывший основной акционер Андрей Комаров покинул совет директоров. Также предприятие покинула вся прежняя команда управленцев.

В середине марта Трубная металлургическая компания выкупила 86,5% акций ЧТПЗ. После проведения сделки на предприятии произошли кадровые перестановки. В частности, гендиректор ТМК Игорь Корытько на 3три года был избран гендиректором ПАО «ЧТПЗ».

Холдинг ТМК объединяет более 10 предприятий в Румынии, Казахстане и России, в том числе и в Свердловской области. Компания зарегистрирована в Москве, где выплачивает основной объем налогов. Группа ЧТПЗ входит в десятку крупнейших производителей трубной продукции. Объединяет предприятия и компании черной металлургии — Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод (Свердловская область).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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