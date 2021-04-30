Суд принял все иски Навального к колонии

Суд принял к производству все три иска от блогера Алексея Навального к ИК-2 в городе Покров. Об этом сообщают в пресс-службе суда.
«Все три приняты к производству. Все назначены на 26 мая», — сообщили РИА «Новостям» в пресс-службе.
Сейчас идет подготовка дел к судебному разбирательству. «Это не полноценное судебное разбирательство, а подготовка, собеседование. Оно проводится в целях обеспечения правильного, своевременного рассмотрения дела», — пояснили в суде. Дальше судьи решат, назначать ли судебное заседание.
В своих исках Навальный пожаловался невыдачу книг, цензуру газет и признание склонным к побегу в колонии. СМИ сообщали, что два из них оставили без движения. На сайте блогера уточняется, что сотрудники исправительного учреждения вырезали из номера «Новой газеты», доставленного заключенному, колонку филолога Гасана Гусейнова под названием «В защиту ненавистников Навального». Также осужденный требовал выдать ему Коран.
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