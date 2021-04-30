В МИД РФ отреагировали на прекращение выдачи виз США

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В МИД РФ считают, что страны могли бы вернуться к нормальным отношениям Фото:

Россия готова обнулить все меры по ограничению работы дипломатов России в США, из-за которой посольство прекратило выдачу виз. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если бы это зависело только от нас, мы вернулись бы к нормальным отношениям. В качестве первого и очевидного шага — обнулили бы все меры, принятые по ограничению работы дипломатов России в США», — эти слова Лаврова из интервью от 28 апреля приводят в официальном twitter-аккаунте министерства в ответ на решение посольства США.

Ранее посольство США заявило о прекращении выдачи американских виз. Решение обосновывается тем, что российская сторона намерена запретить представительству их страны нанимать иностранных граждан в любом качестве, пишет «Национальная служба новостей». Также американские дипломаты порекомендовали своим соотечественникам покинуть территорию России до 15 июня, если их виза истекает в ближайшее время, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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