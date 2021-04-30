В Кремле оценили обострение между Таджикистаном и Кыргызстаном

В Кремле обеспокоены ситуацией между Кыргызстаном и Таджикистаном и следят за ней. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Обе стороны наладили контакт по линии министров иностранных дел. Мы обеспокоены этими новостями, следим за ними, приветствуем прекращение огня. Рассчитываем, что прекращение огня будет устойчивым», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
Ранее сообщалось, что на границе Таджикистана и Кыргызстана произошли минометные обстрелы. Позднее СМИ сообщали, что войска Кыргызстана захватили пограничные заставы Таджикистана.
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