Губернатор и замглавы Госсовета Коми возмутились словами депутата Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Зампредседателя Госсовета Республики республики Коми Владимир Косов хотел «по-мужски посчитаться» с депутатом КПРФ Олегом Михайловым за высказывания последнего по-поводу ситуации со здравоохранением в регионе во время заседания регионального Госсовета. Однако губернатор республики Владимир Уйба отговорил Косова, пообещав разобраться самостоятельно. Об этом заявил сам Косов на видео, предоставленном URA.RU пресс-службой правительства Коми.

«Меня возмутило на данной сессии, когда Михайлов заявил, что медики чуть ли не шарлатаны, скрывают смертность. Это невозможно. Я был в ярости, готов по-мужским с ним посчитаться. По-отечески по мягкому месту оттянуть его. А глава сказал „Не надо, я с ним поговорю по-мужски. У вас рука тяжелая — он потом все время будет стоять“. Я согласился. Не применил свои физические возможности для воспитания сынка», — говорит Косов на видео.

Михайлов в беседе с URA.RU заявил, что не стал вступать в полемику с Косовым в ходе заседания. Депутат пообещал в ближайшее время выпустить расширенное заявление. «Я не стал вести диалог с Косовым — человек уже в возрасте, возможно что-то не услышал или не так понял. Зачем обращать внимание? Показательным будет полный текст моего выступления [на Госсовете], который я прикреплю к видеокомментарию на youtube-канале», — сказал URA.RU Михайлов.

Конфликт Михайлова и Уйбы случился после заседания Госсовета Коми в последние дни апреля. Михайлов говорил, что Уйбу возмутили сказанные им слова, после чего тот начал угрожать депутату используя нецензурную брань. Позднее Михайлов сказал URA.RU, что написал заявление в правоохранительные органы и скоро подаст его. В пресс-службе правительства Коми URA.RU уверяли, что Михайлов первый начал провоцировать Уйбу, а глава региона обратился к Михайлову «на том же языке». Конфликт дошел до Кремля — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что предшествовавшие конфликту события остаются неизвестны.