Врач предупредил об опасных последствиях боли в горле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, российская медицина, врач-специалист, отоларинголог, лор
Ангина может привести к заболеваниям почек, сердца, печени и костей Фото:

Недолеченная ангина может привести к развитию болезней почек, сердца, печени и костей. Об этом заявил врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Хронический тонзиллит (ангина) тянет за собой воспалительный процесс в сопряженных вовлеченных органах — в сердце, почках, суставах и печени. Это может быть пиелонефрит, гломерулонефрит, миокардит и ревматоидный артрит», — объяснил «Ридус» Зайцев. Врач отметил, что при этом внешне человек может быть здоровым, но на самом деле тяжело переносить физические нагрузки.

По мнению отоларинголога, лечить острый тонзиллит нужно антибиотиками, вакуумным промыванием, физиотерапией, иначе заболевание может стать хроническим. И тогда уже придется бороться с последствиями. Начать лечение необходимо, если в течение четырех дней боль в горле не проходит и общее самочувствие не улучшается. При этом врач добавил, что если воспаление спустится вниз, может развиться ларингит. При воспалении гортаноглотки человек начинает терять голос и рискует его не вернуть.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что заражение дыхательной системы гемофильной палочкой может привести к смертельному исходу. Основными симптомами заболевания являются: боль в горле, сиплый голос и повышенное слюноотделение.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...