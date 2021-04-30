Врач предупредил об опасных последствиях боли в горле

Недолеченная ангина может привести к развитию болезней почек, сердца, печени и костей. Об этом заявил врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
«Хронический тонзиллит (ангина) тянет за собой воспалительный процесс в сопряженных вовлеченных органах — в сердце, почках, суставах и печени. Это может быть пиелонефрит, гломерулонефрит, миокардит и ревматоидный артрит», — объяснил «Ридус» Зайцев. Врач отметил, что при этом внешне человек может быть здоровым, но на самом деле тяжело переносить физические нагрузки.
По мнению отоларинголога, лечить острый тонзиллит нужно антибиотиками, вакуумным промыванием, физиотерапией, иначе заболевание может стать хроническим. И тогда уже придется бороться с последствиями. Начать лечение необходимо, если в течение четырех дней боль в горле не проходит и общее самочувствие не улучшается. При этом врач добавил, что если воспаление спустится вниз, может развиться ларингит. При воспалении гортаноглотки человек начинает терять голос и рискует его не вернуть.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что заражение дыхательной системы гемофильной палочкой может привести к смертельному исходу. Основными симптомами заболевания являются: боль в горле, сиплый голос и повышенное слюноотделение.
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